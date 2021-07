Die Die Die, Drôme Lecture Musical et Dessinée: R. Badescu, B. Guillaume & G. Etevenard / Par hasard Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Lecture Musical et Dessinée: R. Badescu, B. Guillaume & G. Etevenard / Par hasard Die, 16 juillet 2021, Die. Rue Kateb Yacine Quartier les Aires

Die Drôme EUR 5 Lecture par l’autrice Ramona Badescu de l’ensemble des textes qui composent le livre ‘Par hasard’ ainsi qu’un corpus de textes inédits écrits pendant la même période en résidence à Tétouan-Maroc. A partir de 9 ans. +33 4 26 58 80 35 dernière mise à jour : 2021-06-07 par

