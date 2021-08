Toulouse Museum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Lecture multi-sensorielle Museum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Museum de Toulouse, le samedi 2 octobre à 10:00

Le service Bibliothèques & Documentation et la cellule accessibilité du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse proposent une lecture tactile multi-sensorielle qui mettra en éveil tous vos sens ! Une médiathécaire et une médiatrice accessibilité proposeront la découverte contée d’une réserve ensorcelée. _Lecture destinée au public non et mal voyant uniquement_ _Crédit photo: Unsplash_

Sur réservation par courriel au plus tard le mardi 28 septembre

Museum de Toulouse 35 allées jules guesde toulouse Toulouse

