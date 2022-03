Lecture Mignonne, allons voir si la rose… Roseraie de Gérenton Bédoin Catégories d’évènement: Bédoin

Roseraie de Gérenton, le dimanche 5 juin à 16:00

En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Mont Ventoux, la roseraie de Gérenton propose une douce journée à nos oreilles : A 16h, nous baladerons dans le monde de la poésie et du conte avec Charlotte Assemat. La rose a inspiré, elle est la femme et se fait la complice de l’Amour … Alors nous écouterons Pétrarque épris de Laure. Puis de la rose au jardin, nous cheminerons vers ce jardin intérieur, qu’apparemment nous devons également cultiver ! N’est-ce pas Monsieur Candide…

5 euros, gratuit pour les moins de 18 ans, limité à 30 places

En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Mont Ventoux, Charlotte Assemat fait entrer la poésie au jardin: Nous baladerons ainsi au travers des sonnets de Pétrarque à Laure

