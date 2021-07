Béziers Médiathèque André Malraux Béziers, Hérault Lecture Médiathèque André Malraux Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Médiathèque André Malraux : 1 place du 14 juillet Samedi 16h et dimanche 16h : Lecture d’extraits du livre “Le cerveau noir” de Piranèse”, de Marguerite Yourcenar, par le comédien Manuel Blanc. Organisation : Médiathèque André Malraux Lecture d’une oeuvre de Marguerite Yourcenar, par Manuel Blanc. Médiathèque André Malraux 1 Place du Quatorze Juillet, 34500 Béziers Béziers Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

