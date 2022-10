[Lecture] Marée haute Petit-Caux Petit-Caux Catégories d’évènement: Petit-Caux

Seine-Maritime

[Lecture] Marée haute Petit-Caux, 5 novembre 2022, Petit-Caux. [Lecture] Marée haute

Médiathèque de Biville-sur-Mer Petit-Caux Seine-Maritime

2022-11-05 16:00:00 – 2022-11-05 Petit-Caux

La comédienne Josiane Pinson propose une adaptation du romain de Benoîte Grout 'Les Vaisseaux du Coeurs'. – Dans le cadre du Festival Novembre en Normandie –

Petit-Caux Seine-Maritime