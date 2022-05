Lecture – Madeleine ASSAS & Didier FLAMAND, 17 juin 2022, .

Lecture – Madeleine ASSAS & Didier FLAMAND

2022-06-17 19:00:00 – 2022-06-17 21:00:00

Madeleine ASSAS est comédienne. Après avoir obtenu sa Maîtrise de Lettres à l’Université de Nice, elle monte à Paris afin de se former à la Classe Libre du Cours Florent. Entre France et Suisse, elle interprète Marivaux, Musset, Dagerman, Barbey d’Aurevilly, Walser, Pirandello, Molière … Elle participe également à de nombreux courts-métrages et tourne pour la télévision et le cinéma avec Jean-Luc Godard dans Forever Mozart, ainsi que dans deux productions américaines à New York.



Didier Flamand est acteur au théâtre comme au cinéma, metteur en scène et réalisateur.

Au cinéma, Didier Flamand a travaillé avec Marguerite Duras India Song, Raoul Ruiz La Vocation suspendue, Wim Wenders Les Ailes du désir, Michael Hanneke Code inconnu, Josiane Balasko L’Ex-femme de ma vie, Claire Denis J’ai pas sommeil …

En tant que réalisateur, il a reçu le César du meilleur court-métrage pour La vis.

Par ailleurs, il a signé plusieurs mises en scène et interprété de nombreux rôles au théâtre : il a joué tout récemment dans Equus de Peter Schaffer au Théâtre Marigny à Paris.

Depuis quelques années, il intervient fréquemment comme lecteur prêtant sa voix aux textes de Jean Baudrillard, Richard Millet ou Erik Orsenna.

Lecture en Arles à l’Abbaye de Montmajour



Madeleine ASSAS & Didier FLAMAND lisent Correspondance d’Albert Camus et Maria Casarès.

Madeleine ASSAS est comédienne. Après avoir obtenu sa Maîtrise de Lettres à l’Université de Nice, elle monte à Paris afin de se former à la Classe Libre du Cours Florent. Entre France et Suisse, elle interprète Marivaux, Musset, Dagerman, Barbey d’Aurevilly, Walser, Pirandello, Molière … Elle participe également à de nombreux courts-métrages et tourne pour la télévision et le cinéma avec Jean-Luc Godard dans Forever Mozart, ainsi que dans deux productions américaines à New York.



Didier Flamand est acteur au théâtre comme au cinéma, metteur en scène et réalisateur.

Au cinéma, Didier Flamand a travaillé avec Marguerite Duras India Song, Raoul Ruiz La Vocation suspendue, Wim Wenders Les Ailes du désir, Michael Hanneke Code inconnu, Josiane Balasko L’Ex-femme de ma vie, Claire Denis J’ai pas sommeil …

En tant que réalisateur, il a reçu le César du meilleur court-métrage pour La vis.

Par ailleurs, il a signé plusieurs mises en scène et interprété de nombreux rôles au théâtre : il a joué tout récemment dans Equus de Peter Schaffer au Théâtre Marigny à Paris.

Depuis quelques années, il intervient fréquemment comme lecteur prêtant sa voix aux textes de Jean Baudrillard, Richard Millet ou Erik Orsenna.

dernière mise à jour : 2022-05-12 par