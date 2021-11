Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique, Machecoul-Saint-Même LECTURE LUDIQUE ET BILINGUE Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Machecoul-Saint-Même

LECTURE LUDIQUE ET BILINGUE Machecoul-Saint-Même, 4 décembre 2021, Machecoul-Saint-Même.

2021-12-04 – 2021-12-04

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique avec Marion Banks Lecture interactive d’un livre bilingue français/anglais pour les 3-8 ans et leurs parents ! bibliotheque@machecoul.fr +33 2 40 31 47 61 https://www.bibliotheque-machecoul.fr/ avec Marion Banks Machecoul-Saint-Même

Détails Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Machecoul-Saint-Même