Lecture littéraire du roman Mon enfant, ma sœur (extraits) de et par l’écrivain et journaliste Eric Fottorino (Prix Femina et ex -directeur du Monde) théâtre Joël Rousseau de CentraleSupelec Gif-sur-Yvette, vendredi 15 mars 2024.

Lecture littéraire du roman Mon enfant, ma sœur (extraits) de et par l’écrivain et journaliste Eric Fottorino (Prix Femina et ex -directeur du Monde) La lecture littéraire sera suivie d’un échange entre Eric Fottorino et le public dans le cadre de la semaine de l’Egalité Vendredi 15 mars, 18h00 théâtre Joël Rousseau de CentraleSupelec Entrée sur réservation

Début : 2024-03-15T18:00:00+01:00 – 2024-03-15T19:30:00+01:00

L’Université Paris-Saclay a le plaisir de vous convier à la Lecture littéraire du roman Mon enfant, ma sœur (extraits) de et par l’écrivain et journaliste Eric Fottorino *, dans le cadre de la Semaine de l’égalité,

LE 15 MARS 2024, à 18H (durée : 1h)

Au théâtre Joël Rousseau de CentraleSupelec

9 rue Joliot-Curie

Bâtiment Bouygues (rdc)

91190 Gif-sur -Yvette

La lecture littéraire sera suivie d’un échange entre Eric Fottorino et le public.

L’œuvre : De ce roman bouleversant qui concerne la condition faite à sa mère de 20 ans en 1963,l’auteur déclare « chaque 10 janvier de sa vie depuis soixante ans maman reste couchée elle te remet au monde c’est de ça que je veux parler de ça et de rien d’autre «

Dans Dix-sept ans, Éric Fottorino évoquait le fantôme qui hantait le début de son roman familial : une petite fille née trois ans après lui et aussitôt arrachée à sa mère, Lina, puis adoptée dans la clandestinité d’une institution religieuse bordelaise.

Mon enfant, ma soeur est d’abord la quête de cette inconnue. Ce monologue sensible, long poème en prose, se transforme peu à peu en une sidérante enquête qui conduira le narrateur sur la trace de sa soeur disparue. Éric Fottorino continue sa bouleversante recherche d’identité entamée en 1991 avec Rochelle, et poursuivie depuis avec Korsakov et L’homme qui m’aimait tout bas.

parking Eiffel: 2 Rue Noetlzin 91190 Gif-sur-Yvette

parking Digiteo Pcri, rue Raimond Castaing 91190 Gif-sur-Yvette

théâtre Joël Rousseau de CentraleSupelec 9 rue Joliot Curie 91190 Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Christophe Peus