L’Ilot (médiathèque, RAM…), le mercredi 20 octobre à 15:30

**Sur le chemin de la Fée d’Andaine** Contes et légendes de Normandie et d’ailleurs.

Gratuit

Des histoires pour les 4/8 ans… L’Ilot (médiathèque,RAM…) 2 place de la Mairie 50540 Isigny-le-Buat Isigny-le-Buat Manche

2021-10-20T15:30:00 2021-10-20T16:15:00

