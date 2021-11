Poligny Librairie Polinoise Jura, Poligny Lecture Librairie Polinoise Poligny Catégories d’évènement: Jura

Librairie Polinoise, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:45

Dans une ambiance cosy avec lumière tamisée venez vous détendre en écoutant des extraits de livres sur le thème de l’amour. N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez partager un texte que vous aimez particulièrement. La parole vous appartient aussi ! Pour être installé confortablement, vous pouvez amener votre petit transat, chaise de camping etc afin que cette sieste littéraire soit le plus agréable possible. Attention, la lecture se fera à l’étage de la librairie. Les libraires se feront néanmoins un plaisir de vous aider. Sinon, nous pouvons mettre à disposition des sièges. Dans une ambiance cosy avec lumière tamisée venez vous détendre en écoutant des extraits de livres sur le thème de l’amour. Librairie Polinoise 3 rue Travot 39800 Poligny Poligny Jura

