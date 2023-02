Lecture: Liberté, Clandestinité, Résistance BP 4 Saint-Marcel-lès-Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Marcel-lès-Valence

Lecture: Liberté, Clandestinité, Résistance BP 4, 24 février 2023, Saint-Marcel-lès-Valence . Lecture: Liberté, Clandestinité, Résistance 45 Rue de l’Etrau BP 4 Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence Drome BP 4 45 Rue de l’Etrau

2023-02-24 – 2023-02-24

BP 4 45 Rue de l’Etrau

Saint-Marcel-lès-Valence

Drome La Renaissance vous invitent à découvrir ou redécouvrir, le temps d’une lecture, mise en espace, les écrits et paroles de poètes, de chanteurs, et de personnalités engagées qui, de la Révolution Française à nos jours, se sont battus pour la liberté. mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr +33 4 27 24 06 08 BP 4 45 Rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence

dernière mise à jour : 2022-09-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Marcel-lès-Valence Autres Lieu Saint-Marcel-lès-Valence Médiathèque L'Oiseau Lire Adresse Saint-Marcel-lès-Valence Drome BP 4 45 Rue de l'Etrau Ville Saint-Marcel-lès-Valence lieuville BP 4 45 Rue de l'Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Departement Drome

Saint-Marcel-lès-Valence Médiathèque L'Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-marcel-les-valence /

Lecture: Liberté, Clandestinité, Résistance BP 4 2023-02-24 was last modified: by Lecture: Liberté, Clandestinité, Résistance BP 4 Saint-Marcel-lès-Valence Médiathèque L'Oiseau Lire 24 février 2023 45 Rue de l'Etrau BP 4 Médiathèque L'Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence Drôme BP 4 Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Saint-Marcel-lès-Valence Drome