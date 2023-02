Lecture : « L’histoire de Babar » rue Saint Louis Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrenees-Atlantiques 15 15 EUR Direction Gilles Guilleux ; Arrangement Nathalie Biarnes ; Texte Jean de Brunhof ; Lecture théâtrale Charlotte Gutierrez

Pour formation originale : flûte, clarinette, hautbois, basson, cor, trompette, trombone, contrebasse, guitare, accordéon et comédien. “Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s’appelle Babar. Sa maman l’aime beaucoup. Pour l’endormir, elle le berce avec sa trompe en chantant tout doucement.” : ainsi débute l’histoire de Babar, le petit éléphant de notre enfance. » Direction Gilles Guilleux ; Arrangement Nathalie Biarnes ; Texte Jean de Brunhof ; Lecture théâtrale Charlotte Gutierrez

