du mercredi 20 janvier 2021 au mercredi 15 juin à Médiathèque d’Avranches Gratuit. Sur inscription (jauge limitée). Respect des gestes barrières.

Le 3ème mercredi du mois Médiathèque d’Avranches 11 place Saint-Gervais à Avranches Avranches Avranches Manche

2021-01-20T16:00:00 2021-01-20T17:00:00;2021-02-17T16:00:00 2021-02-17T17:00:00;2021-03-17T16:00:00 2021-03-17T17:00:00;2021-04-21T16:00:00 2021-04-21T16:30:00;2021-04-21T16:30:00 2021-04-21T17:00:00;2021-05-19T16:00:00 2021-05-19T16:30:00;2021-05-19T16:30:00 2021-05-19T17:00:00;2021-06-16T16:00:00 2021-06-16T16:30:00;2021-06-16T16:30:00 2021-06-16T17:00:00;2021-07-21T16:00:00 2021-07-21T16:30:00;2021-07-21T16:30:00 2021-07-21T17:00:00;2021-08-18T16:00:00 2021-08-18T16:30:00;2021-08-18T16:30:00 2021-08-18T17:00:00;2021-09-15T16:00:00 2021-09-15T16:30:00;2021-09-15T16:30:00 2021-09-15T17:00:00;2021-10-20T16:00:00 2021-10-20T16:30:00;2021-10-20T16:30:00 2021-10-20T17:00:00;2021-11-17T16:00:00 2021-11-17T16:30:00;2021-11-17T16:30:00 2021-11-17T17:00:00;2021-12-15T16:00:00 2021-12-15T16:30:00;2021-12-15T16:30:00 2021-12-15T17:00:00;2022-01-19T16:00:00 2022-01-19T16:30:00;2022-01-19T16:30:00 2022-01-19T17:00:00;2022-02-16T16:30:00 2022-02-16T17:30:00;2022-03-16T16:30:00 2022-03-16T17:30:00;2022-04-20T16:30:00 2022-04-20T17:30:00;2022-05-18T16:30:00 2022-05-18T17:30:00;2022-06-15T16:30:00 2022-06-15T17:30:00

