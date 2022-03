[Lecture] Les Mille et une nuits racontées Médiathèque d’Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

le samedi 30 avril à Médiathèque d’Avranches

18h : Tout public, à partir de 7 ans 20h : Pour adulte

Entrée libre. Réservation conseillée. Dans le respect des consignes sanitaires.

Par L’Arbre à Contes Médiathèque d’Avranches 11 place Saint-Gervais à Avranches Avranches Avranches Manche

2022-04-30T18:00:00 2022-04-30T19:00:00;2022-04-30T20:00:00 2022-04-30T21:00:00

