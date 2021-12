Lecture « Les lettres d’amour » Médiathèque Andrée Chedid, 22 janvier 2022, Tourcoing.

Médiathèque Andrée Chedid, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Textes : Evelyne de la Chenelière et Ovide « Quand tu m’as dit je ne t’aime plus j’ai pensé quel courage. » Une femme adresse une lettre d’amour à l’homme qui vient de la quitter. Une lettre sans cesse recommencée, à travers laquelle elle s’abandonne aux mots déchirants et passionnés de figures féminines de la mythologie, comme autant d’appels à l’être aimé et parti. En partenariat avec le Théâtre du Nord.

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte à partir de 14 ans.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la guerre 59200 Tourcoing Tourcoing Belencontre Nord



