Médiathèque de Veuzain-sur-Loire, le samedi 22 janvier 2022 à 17:30

Par Philippe Ouzounian, de la compagnie L’échappée belle. Textes d’ Isabelle Eberhard et Eugène Fromentin. La vie d’Isabelle Eberhard est un roman que l’on n’aurait pas osé inventer. Fille naturelle d’une aristocrate russe d’origine allemande, éduquée dans des principes avant gardistes libertaires, apprenant tôt l’arabe, fréquentant les millieux anarchistes, et, par dessous tout, habitée d’une passion absolue pour la littérature et pour l’Algérie, son désert, l’islam auquel elle se convertit, et qu’elle vit intensément, souvent sous un costume masculin et l’identité forgée de Si Mahmoud. Elle meurt accidentellement, emportée par la crue d’un oued à Aïn Sefra. Ses lettres, journaux, romans et nouvelles témoignent de ces passions exaltées. _Un été dans le Sahara_, récit de voyage du peintre et écrivain Eugène Fromentin, en Algérie, a nourri la fascination d’Isabelle Eberhardt pour ce pays, et accompagné la découverte qu’elle en a fait. Le désert, le Sahara les relient ainsi par une commune passion, que Philippe Ouzounian nous fera partager par sa lecture. Dans le cadre de l’exposition _Arts de l’islam, un passé pour un présent_ [https://expo-arts-islam.fr/fr](https://expo-arts-islam.fr/fr)

Sur inscription, 60 places

Médiathèque de Veuzain-sur-Loire 3 rue du Vieux Moulin 41150 Veuzain-sur-Loire



