La bibliothèque de Jargeau et la compagnie Ouvem’azulis présentent la lecture “le petit garçon qui voulait être Mary Poppins” lu par Vicky Lourenço. Pour tout public à partir de 10 ans. Réservation obligatoire. Lecture : Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins Salle polyvalente,rue de l’Echo Salle polyvalente, rue de l’Echo, Boulevard Carnot, Jargeau Jargeau

2022-03-18T17:30:00 2022-03-18T18:30:00

