Médiathèque Georges Wolinski, le samedi 26 juin à 10:30

En 2021, Le Marathon des mots​ fait sa pop révolution et s’empare de la pop culture. Au programme, littérature, musique, danse, cinéma ou encore… télévision ! **“Le jeu de la dame” de Walter TEVIS** 1957, la petit Beth, 9 ans, rencontre dans son orphelinat un vieux gardien passionné d’échecs. Elle commence alors à gagner, trop vite, trop facilement. Plus rien n’arrêtera l’enfant prodige pour conquérir le monde des échecs. Mais hors de l’échiquier, ses propres addictions joueront contre elle, à de multiples reprises… Succès de l’hiver 2020 sur Netflix, Le jeu de la dame est l’adaptation du roman éponyme de Walter Tevis, dont Martin Scorsese avait déjà porté à l’écran La couleur de l’argent. Vous pouvez consulter le programme complet du festival sur [[www.lemarathondesmots.com](www.lemarathondesmots.com)](www.lemarathondesmots.com) _Activité gratuite_ _Sur inscription_

Dans le cadre du Marathon des mots 2021
Médiathèque Georges Wolinski
Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet

