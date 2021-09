Béziers Béziers Béziers, Hérault LECTURE – LE CERVEAU NOIR DE PIRANESE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Béziers En lien avec l’exposition des gravures de Piranesi, Manuel Blanc lira des extraits de l’œuvre de Marguerite Yourcenar proposant une traversée de l’univers imaginaire de l’artiste.

Comédien de théâtre et de cinéma, salué par le prix Jean Gabin et un Molière, il incarne un personnage récurrent dans la série Un si grand soleil de France Télévisions.

Ados/adultes

Auditorium. Afin de respecter les nouvelles directives gouvernementales et pour vous permettre d’assister à nos événements en toute sécurité le Pass Sanitaire est obligatoire pour entrer dans l’enceinte de la MAM.

Pour rappel votre Pass Sanitaire est valable si :

– vous possédez un certificat de vaccination

– vous possédez un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 72h

Ados/adultes, pass sanitaire demandé mediatheque@beziers-mediterranee.fr +33 4 99 41 05 50 http://www.mediatheque-beziers-agglo.org/exploitation/ En lien avec l’exposition des gravures de Piranesi, Manuel Blanc lira des extraits de l’œuvre de Marguerite Yourcenar proposant une traversée de l’univers imaginaire de l’artiste.

