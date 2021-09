LECTURE – LAUDATO SI’ Collège des Bernardins, 18 novembre 2021, Paris.

Collège des Bernardins, le jeudi 18 novembre à 19:00

Devant le succès du spectacle « Laudato si’ » au Collège des Bernardins en 2019, nous vous invitons à redécouvrir l’encyclique du Pape en musique… Sur les textes de l’encyclique Laudato si’ du Pape François, choisis et lus par Fitzgerald Berthon. La lecture est accompagnée par les photographies de Yann Arthus-Bertrand et d’un répertoire musical proposé par un des meilleurs quatuors à cordes de sa génération, le Quatuor Yako. Laudato si’ : le titre de l’encyclique du Pape François est révélateur et déroge à l’usage courant. Il s’agit d’une formule extraite du cantique des créatures de saint François d’Assise. Celui-là même dont le pape a pris le nom en expliquant : « François d’Assise, c’est pour moi l’homme de la pauvreté, l’homme de la paix, l’homme qui aime et préserve la Création ; en ce moment nous avons aussi avec la Création une relation qui n’est pas très bonne, non ? » Le pape fait d’abord un état des lieux des problèmes rencontrés sur la planète avant de mettre en lumière les motifs d’un engagement en faveur de l’environnement liés à la tradition judéo-chrétienne. Il propose en outre la mise en place d’une écologie intégrale et en définit des pistes d’action. Enfin, le 6e et dernier chapitre indique les ressources spirituelles qui permettraient à l’humanité de changer. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/lecture-laudato-si

