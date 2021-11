Tours Villa Rabelais Indre-et-Loire, Tours Lecture : « La vie et la passion de Dodin-Bouffant, gourmet » de Marcel Rouff Villa Rabelais Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Villa Rabelais, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30

_La vie et la passion de Dodin-Bouffant, gourmet_ de Marcel Rouff Émule de Brillat-Savarin, ami de Curnonsky, Marcel Rouff crée ici un personnage unique dans la littérature gourmande, devenu l’emblème du génie français de la gastronomie. Pour Dodin-Bouffant, ancien juriste raffiné, délicat et érudit, la vie s’organise autour de la cuisine et de la salle à manger. L’apothéose de la scène du pot-au-feu demeure parmi les plus grandes pages du genre. Lu par Philippe Ouzounian Avec la participation de Loïc Bienassis, historien (IEHCA) LA VIE ET LA PASSION DE DODIN-BOUFFANT, GOURMETde Marcel Rouff, lu par Philippe Ozounian. Villa Rabelais 116 boulevard Béranger 37000 Tours Tours Tours Centre Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T20:00:00

