Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, le dimanche 2 octobre à 16:30

L’Histoire commence bien avant l’arrivée des Hommes et seules les divinités existaient : des elfes, des lutins, des titans… L’Histoire commence bien avant l’arrivée des Hommes et seules les divinités existaient : des elfes, des lutins, des titans…Chacune possédant un pouvoir et parmi elles, Orithye la nymphe avait celui de donner des couleurs à la vie par des danses et des gestes. Parmi ces êtres divins se trouvait aussi Borée, le Vent sauvage, furieux et incontrôlable. Ces deux êtres si différents vont alors s’apprivoiser, se perdre, se retrouver et s’aimer. À 16h30 ; durée : 30 minutes ; à partir de 4 ans (adulte accompagnateur obligatoire) ; compris dans l’entrée du musée ; réservation obligatoire : [[https://my.weezevent.com/lecture-la-naissance-du-printemps](https://my.weezevent.com/lecture-la-naissance-du-printemps)](https://my.weezevent.com/lecture-la-naissance-du-printemps)

Sur réservation

Lecture d'un album jeunesse portant sur la mythologie.

