Lecture : La journée de la truite Châlons-en-Champagne, 17 octobre 2021, Châlons-en-Champagne. Lecture : La journée de la truite 2021-10-17 16:00:00 – 2021-10-17 17:00:00 Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois

Châlons-en-Champagne Marne En lien avec la présence d’Anouch Paré à La Comète pour la création de sa pièce “Les Kokemars” le 9 mars à 19 h 30, nous vous proposons une lecture d’un autre de ses textes : La Journée de la truite, texte en prose, satyrique et léger, constitué de deux monologues. Le premier sera lu par l’autrice et metteure en scène et le second par la comédienne Nadine Marcovici. Adultes et ados à partir de 15 ans.

Sur réservation. dernière mise à jour : 2021-10-01 par

