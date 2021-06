Lecture : La Chambre de Liège par Alix Bénézech La Peupleraie – Illiers-Combray, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Illiers-Combray.

Lecture : La Chambre de Liège par Alix Bénézech

La Peupleraie – Illiers-Combray, le samedi 10 juillet à 11:30

### Samedi 10 juillet à 11h45 : lectures proustiennes par l’actrice Alix Bénézech. ### à la Peupleraie ([Voir sur le plan](https://www.ducotedebeauceetperche.org/wp-content/uploads/2021/06/Plan-manifestation.jpg)) « _Au cours de ces années, sa chambre a été tout son théâtre, et aussi un peu une partie du mien._ » Tout est là, dans ces termes que Céleste Albaret utilise pour évoquer le lieu où Marcel Proust s’est reclus les huit dernières années de sa vie. **La Chambre de Liège** nous permet de lever discrètement le rideau de ce théâtre, et de nous plonger au cœur d’une relation teintée de respect, de tendresse et d’affection mutuelle. **Jean-Claude Brisville** a su raconter brillamment la rencontre entre ces deux êtres qu’en apparence tout oppose, un auteur des plus raffinés et une servante, tout juste arrivée de sa campagne lozèroise. Ils sont l’un et l’autre portés par une destinée : Proust, celle d’une œuvre à accomplir ; Céleste, celle d’être au service de la réalisation de cette œuvre. Unis dans l’altérité, Proust et Céleste se réalisent l’un à travers l’autre. Proust ne peut aller au bout de son œuvre sans Céleste ; Céleste découvre tout un univers qui lui était jusqu’alors inconnu et se sent vivre pour la première fois. Ils partagent un langage universel : l’émerveillement devant la vie et ce qu’elle a à nous offrir. Cette pièce illustre parfaitement ce proverbe attribué à Talleyrand : «Derrière chaque grand homme, se cache une femme» Et nous pourrions préciser «une grande femme», qui a joué tour à tour le rôle de coursier, gouvernante, cuisinière, secrétaire, confidente. Au-delà de nous faire pénétrer dans l’intimité d’un des plus grands auteurs du XXème siècle, La Chambre de Liège est une ode à la création et au génie français. . Un spectacle de la **compagnie Alfred et Jacques**, d’après le texte de **Jean-Claude Brisville.** La création du spectacle se fera au Festival Off d’Avignon 2022. ### Lecture par Alix Bénézech **Alix Bénézech** est une jeune actrice qui grandit dans une atmosphère multiculturelle et littéraire. Sa carrière prend une dimension internationale en 2018, alors que Tom Cruise et Christopher McQuarrie la choisissent pour être la «frenchie » de Mission Impossible Fall Out. Alix tourne également dans des séries à succès pour la télévision française et internationale En 2020, elle est à l’affiche du film Influenceuse réalisé par Sandy Lobry, soutenu par le CNC Talent. Alix Bénézech est engagée pour la cause des femmes, elle a participé au documentaire Pygmalionnes réalisé par Quentin Delcourt et présenté au Festival de Cannes. **Alix Bénézech est passionnée par l’écriture de Marcel Proust**. Elle y a consacré son master « Sur la lecture ». Elle contribue au Hors-Série n° 70 du Bulletin des [Amis de Marcel Proust](https://www.amisdeproust.fr/fr/), aux côtés de Fanny Ardant, Guillaume Gallienne, Michel Schneider, Didier Sandre… [[https://alixbenezech.com/](https://alixbenezech.com/)](https://alixbenezech.com/) . ### Samedi 10 juillet à 11h45 : lectures proustiennes par l’actrice Alix Bénézech. ### à la Peupleraie ([Voir sur le plan](https://www.ducotedebeauceetperche.org/wp-content/uploads/2021/06/Plan-manifestation.jpg))

Entrée libre

La Peupleraie – Illiers-Combray 5 rue Rebours Panny illiers-combray Illiers-Combray Eure-et-Loir



