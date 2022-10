[Lecture] La Baronne Saint-Aubin-le-Cauf, 22 novembre 2022, Saint-Aubin-le-Cauf.

[Lecture] La Baronne

Parc Guy Weber Saint-Aubin-le-Cauf Seine-Maritime

2022-11-22 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-22

En France, on trouve des châteaux…parfois en ruine et paraît-il…quelque peu hantés! Dans nos belles régions, on trouve parfois des châtelains désargentés et très exceptionnellement…comment dirais-je… quelque peu excentriques, disjonctés, plutôt « barrés » quoi ! Pour utiliser une expression courante! Alors, quand une production met en place un nouveau concept de TV réalité : « Rénove le château de l’amour » ! C’est presque une aubaine de découvrir la famille de Montignac ! Mais…à quel prix ?

De Maxime Van Laer

Mis en scène Alexis Desseaux,

avec Isabelle Ferron, Maxime Van Laer, Zabu, Yoann Sover

– Dans le cadre du Festival Novembre en Normandie –

