Médiathèque, le samedi 20 novembre à 15:00

Dans le cadre de son **”Mois du Japon”**, la médiathèque propose aux enfants un **moment de lecture-kamishibaï pour s’évader à l’autre bout du monde.** **A partir de 5 ans.**

Entrée libre

Un moment de lecture et découverte du Kamishibaï Médiathèque Espace Van Gogh, Place Félix Rey 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

