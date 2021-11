Privas Médiathèque Jacques Dupin Ardèche, Privas Lecture kamishibaï Médiathèque Jacques Dupin Privas Catégories d’évènement: Ardèche

Technique de contage d'origine japonaise basée sur des planches d'images défilant dans un petit théâtre en bois ou en carton, appelé butai, le kamishibaï permet de raconter fables, contes et légendes. Entrez dans le monde du théâtre de papier et découvrez des histoires pour toute la famille. Tout public, à partir de 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:30:00 2022-01-22T17:00:00;2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T20:30:00

