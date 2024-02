[Lecture] Journée de la femme Domaine des Roches Dieppe, vendredi 8 mars 2024.

[Lecture] Journée de la femme Domaine des Roches Dieppe Seine-Maritime

« La Tresse » de Laetitia Colombani

Dans ce récit les destins de trois femmes, de continent, de mode de vie et de culture différente,

s’entremêlent.

Leur histoire personnelle et intime dévoile leurs luttes incessantes pour rester digne et maîtresse de

leur destin.

Trois femmes fortes et puissantes chacune à leur manière.

Lecture accompagnée de musique à 15h00

Par le Théâtre Musical Coulisses

Domaine des Roches 73 avenue Gambetta

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie lecafe.domainedesroches@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 15:00:00

fin : 2024-03-08



