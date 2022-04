Lecture : “J’excuse” Villers-sur-Mer, 4 juin 2022, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer Calvados

Avec “L’ Œuvre”, quatorzième roman des Rougon-Macquart, Zola raconte l’histoire d’un peintre génial qui ne saura pas vivre de son génie.

A travers ce récit, l’auteur décrit le milieu artistique qu’il a si bien connu : peintres, critiques, marchands, jury…

L’adaptation du roman en lecture mêle deux voix pour faire entendre et vivre cette question : l’art et son absolu ont-ils une place dans notre monde ?

Roman à clés, “L’ œuvre” cache à peine Renoir, Manet, Zola lui-même et Paul Cézanne bien entendu. La publication du roman mettra fin à leur amitié d’enfance. On a tendance à résumer les romans de Zola comme misérabilistes voire larmoyants. L’auteur décrit la Révolution industrielle avec ses incertitudes, ses changements, ses morts et ses vainqueurs. Les obstinés d’un monde qui meurt ne résistent pas. Les obsédés de la vie y trouvent leur chance.

Cette adaptation met en confrontation les personnages du roman, et surtout le héros, Claude Lantier, avec lui-même.

Auteur : Emile Zola

Adaptation : Christophe Mory

Mise en scène : Pascal Vitiello

Comédien(ne)(s) : Marion Lahmer et Christophe Mory

