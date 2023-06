Lire et s’informer scientifiquement : ça s’apprend ! Lecture Jeunesse Malakoff Malakoff Catégorie d’Évènement: Malakoff Lire et s’informer scientifiquement : ça s’apprend ! Lecture Jeunesse Malakoff, 1 juin 2023, Malakoff. Lire et s’informer scientifiquement : ça s’apprend ! Jeudi 1 juin, 14h00 Lecture Jeunesse Evènement en ligne, gratuit sur inscription Comment expliquer qu’en 2023, 49% des jeunes considèrent que l’astrologie est une science (soit près de 14% de plus qu’en 1999 !) ? Qu’est-ce qui permet aux théories les moins fondées depuis le platisme jusqu’à la lithothérapie de recruter régulièrement de nouveaux adeptes parmi eux ? Les réseaux sociaux sont largement invoqués comme responsables de cette désinformation scientifique. Mais ces constats ne peuvent servir de politique ou d’action à ceux qui s’efforcent de développer chez les jeunes un « esprit critique » et de les aider à construire des connaissances rationnelles et des savoirs vérifiés. L’éclairage proposé dans ce panier croisera les apports de recherche récentes sur les difficultés rencontrées par les jeunes pour accéder à la lecture documentaire scientifique et des exemples d’expériences de terrain dans ce domaine, en CDI ou en bibliothèque. Lecture Jeunesse 60 rue Etienne Dolet Malakoff 92240 [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-lire-et-sinformer-scientifiquement-ca-sapprend-636391142037 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

