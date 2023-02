Lecture jeunesse à la Galerne, 25 février 2023, Le Havre .

Lecture jeunesse à la Galerne

148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

2023-02-25 10:30:00 – 2023-02-25

Le Havre

Seine-Maritime

Lecture jeunesse pour les enfants à partir de 3 ans.

Vous avez envie d’écouter de belles histoires ? Delphine et Laëtitia ont sélectionné quelques albums et attendent les enfants de 3 ans et plus !

Samedi 25 février à 10h30 – Librairie La Galerne.

+33 2 35 43 22 52 https://www.lagalerne.com/rencontres/a_venir/librairie/

