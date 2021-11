Lecture : Jack London, une fureur de vivre le 25 janvier Médiathèque d’Ecully, 23 janvier 2022, Écully.

**Mardi 25 janvier** Aventurier, marin, journaliste et romancier, Jack London a brûlé sa vie. Mort à 40 ans, il laisse une oeuvre considérable. Par le texte et par l’image, cette lecture permet de découvrir la vie et l’oeuvre de cet écrivain dont la vision du monde recoupe beaucoup de nos préoccupations du 21e siècle. Lecture issue des textes : Aliénation du travail • Tempête • Passage à tabac • Hobos • Construire un feu . Mort du vieil homme • Appel de la forêt • Mouches • Femme idéale • Femme réelle . Bibliothèque • Syndicats • Esclaves • Célébrité • Bien nulle part

Médiathèque d’Ecully 1 avenue Edouard Aynard 69130 Ecully Écully Rhône



