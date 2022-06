Lecture interactive : le maître c’est toi

Lecture interactive : le maître c’est toi, 29 juillet 2022, . Lecture interactive : le maître c’est toi



2022-07-29 – 2022-07-29 La Médiathèque du Val d’Argent propose aux adolescents une lecture interactive intitulée « Le Maître c’est toi ! » le Vendredi 29 Juillet de 16h à 22h. De 11 ans à 17 ans. Amène ton pique-nique ! Gratuit. Sur inscription au 03 89 58 35 85 ou mediatheque@valdargent.com La Médiathèque du Val d’Argent propose aux adolescents une lecture interactive intitulée « Le Maître c’est toi ! » le Vendredi 29 Juillet de 16h à 22h. De 11 ans à 17 ans. Amène ton pique-nique ! Gratuit. Sur inscription au 03 89 58 35 85 ou mediatheque@valdargent.com dernière mise à jour : 2022-06-18 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville