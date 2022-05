Lecture intégrale de la Divine Comédie Fondation Martin Bodmer Cologny Catégorie d’évènement: Cologny

Lecture intégrale de la Divine Comédie Fondation Martin Bodmer, 11 juin 2022, Cologny. Lecture intégrale de la Divine Comédie

Fondation Martin Bodmer, le samedi 11 juin à 13:00

Lecture intégrale des 3 cantiques de la Comédie de Dante ! Le samedi 11 juin 2022 de 13h à 18h, sur trois scènes de la Fondation, lecteurs et lectrices liront en parallèle et dans la langue de leur choix l’intégrale des chants des 3 cantiques (Enfer, Purgatoire et Paradis). Un formulaire plus bas vous permet de vous inscrire pour participer à cette épopée collective ! — De 13h à 18h Lecture intégrale de l’Enfer au 2e sous-sol, dans l’espace « les éditions de Dante » Lecture du Purgatoire au 1er sous-sol (ou Terrasse du musée si le temps le permet) Lecture du Paradis dans la Salle Martin Bodmer — De 18h à 19h Cocktail pour tous les participants ! Le samedi 11 juin 2022 de 13h à 18h, à la Fondation Bodmer : les 100 chants des 3 cantiques (Enfer, Purgatoire et Paradis) lus par des lecteurs et lectrices dans la langue de leur choix. Fondation Martin Bodmer Route Martin-Bodmer 19-21, 1223 Cologny Cologny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T13:00:00 2022-06-11T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Cologny Autres Lieu Fondation Martin Bodmer Adresse Route Martin-Bodmer 19-21, 1223 Cologny Ville Cologny lieuville Fondation Martin Bodmer Cologny

Fondation Martin Bodmer Cologny https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cologny/

Lecture intégrale de la Divine Comédie Fondation Martin Bodmer 2022-06-11 was last modified: by Lecture intégrale de la Divine Comédie Fondation Martin Bodmer Fondation Martin Bodmer 11 juin 2022 Cologny Fondation Martin Bodmer Cologny

Cologny