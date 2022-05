Lecture : Inspirante Cathédrale par Emmanuel Ray et le Théâtre en Pièces

2022-09-24 15:30:00 15:30:00 – 2022-09-24 La célébration du monument chartrain dans la littérature française témoigne

de la fascination éprouvée par des écrivains comme Joris-Karl Huysmans, Paul Claudel et Charles Péguy. La célébration du monument chartrain dans la littérature française témoigne

