Mions Médiathèque Jacques-Prévert Métropole de Lyon, Mions Lecture “Inconnu à cette adresse” de Kressmann Taylor Médiathèque Jacques-Prévert Mions Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Mions

Lecture “Inconnu à cette adresse” de Kressmann Taylor Médiathèque Jacques-Prévert, 22 janvier 2022, Mions. Lecture “Inconnu à cette adresse” de Kressmann Taylor

Médiathèque Jacques-Prévert, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

Lecture à deux voix par Gilles Thorand et Lucien Delly en salle de cinéma

salle de 90 places

Lecture du roman de Kressmann Taylor adaptée par Lucien Delly Médiathèque Jacques-Prévert Rue Fabian-Martin 69780 Mions Mions Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Mions Autres Lieu Médiathèque Jacques-Prévert Adresse Rue Fabian-Martin 69780 Mions Ville Mions lieuville Médiathèque Jacques-Prévert Mions