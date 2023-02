Lecture immersive Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le vendredi 10 mars 2023

de 19h00 à 20h30

gratuit

Lecture & » Traversée du Miroir » : conférence Lorsque nous sommes immergés dans la lecture d’une histoire, nous nous absentons totalement de notre environnement. Ce phénomène sera exploré dans une conférence-débat illustrée de nombreux exemples pris dans la littérature classique (Proust, Stendhal…), les littératures de l’imaginaire et la fiction en général. Une incursion dans les mondes fictionnels qui sera aussi l’occasion pour celles et ceux le souhaitant d’échanger sur leur propre vécu de lecteurs de romans. Par Lorenzo Soccavo, chercheur en littérature rattaché au séminaire « Ethiques et Mythes de la Création » de l’Institut Charles Cros. Ses travaux portent notamment sur le concept opérationnel de « fictionaute », ce que nous projetons de nous dans le monde de la fiction et de ses personnages quand nous lisons un roman. Sur réservation à partir du 10 février. Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/719078299647921 01 43 37 96 54 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun https://www.facebook.com/BibArkoun

