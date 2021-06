St lyphard Port de Bréca 44410 St lyphard Loire-Atlantique, St lyphard Lecture illustrées des paysages – Bréca Port de Bréca 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Lecture illustrées des paysages – Bréca Port de Bréca 44410 St lyphard, 26 juin 2021-26 juin 2021, St lyphard. Lecture illustrées des paysages – Bréca

Port de Bréca 44410 St lyphard, le samedi 26 juin à 14:00

Balade au gré des paysages avec Cyrille Briand, illustrateur membre du réseau Urban Sketchers. Les objectifs de ces balades-croquées sont de donner à voir des lieux insolites ou emblématiques par des rencontres d’observation et de dessin. C’est une invitation à la découverte, par la simplicité, pour faire connaître le territoire du Parc naturel et son environnement. Matériel nécéssaire : votre bloc papier, vos crayons et matériel de prédilection. Balade au gré des paysages avec Cyrille Briand, illustrateur membre du réseau Urban Sketchers. Les objectifs de ces balades-croquées sont de donner à voir des lieux insolites ou emblématiques par … Port de Bréca 44410 St lyphard Port de Bréca 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T14:00:00 2021-06-26T00:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Étiquettes évènement : Autres Lieu Port de Bréca 44410 St lyphard Adresse Port de Bréca 44410 St lyphard Ville St lyphard lieuville Port de Bréca 44410 St lyphard St lyphard