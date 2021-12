Barjols Centre Elias de Barjols Barjols, Var Lecture illustrée immersive « La Belle et la Bête » Centre Elias de Barjols Barjols Catégories d’évènement: Barjols

**A Barjols, la comédienne vous propose une lecture immersive de « La Belle et la Bête ».** La réécriture proposée place le conte à notre époque, le rend plus réaliste, plus proche, tout en préservant sa part de magie. Pour plus de confort, coussin et couverture sont les bienvenus pour vous envelopper d’un cocon de douceur et de chaleur pour le spectacle. Les casques sont fournis par la Compagnie.

A l’occasion des Nuits de la lecture, le Réseau Médiathèques Provence Verdon a le plaisir d’accueillir les comédiens de L’autre Compagnie pour des lectures immersives. Centre Elias de Barjols Boulevard Grisolle 83670 Barjols Barjols Var

