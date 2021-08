Fenouillet Parc de Combes Fenouillet, Haute-Garonne Lecture hors les murs – Mercredi 18 août Parc de Combes Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Lecture hors les murs – Mercredi 18 août Parc de Combes, 18 août 2021, Fenouillet. Lecture hors les murs – Mercredi 18 août

Parc de Combes, le mercredi 18 août à 16:00

La médiathèque part à la **rencontre des enfants du Parc des Combes** … Lectures au Parc des Combes et gouter littéraire sont prévus. **À partir de 3 ans** Lectures au Parc des Combes et goûter littéraire. Parc de Combes 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-18T16:00:00 2021-08-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Parc de Combes Adresse 31150 Fenouillet Ville Fenouillet lieuville Parc de Combes Fenouillet