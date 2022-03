Lecture guidée : L’Annapurna une première française Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Lecture guidée : L’Annapurna une première française Chamonix-Mont-Blanc, 20 avril 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Lecture guidée : L’Annapurna une première française Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins Chamonix-Mont-Blanc

2022-04-20 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-20 18:00:00 18:00:00 Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR Autour du drapeau de l’expédition de l’Annapurna 1950, revivez cette aventure à plus de 8000 mètres en écoutant des extraits de textes relatant cette ascension. accueilmmp@ccvcmb.fr +33 4 50 54 78 55 http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/index.php/culture/horaires-informations-musees.html Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-03-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc – source : Apidae TourismeOffice de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Lecture guidée : L’Annapurna une première française Chamonix-Mont-Blanc 2022-04-20 was last modified: by Lecture guidée : L’Annapurna une première française Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 20 avril 2022 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie