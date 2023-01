Lecture goûter : Chocolat… Labastide-Monréjeau, 8 février 2023, Labastide-Monréjeau Labastide-Monréjeau.

2023-02-08 15:00:00 – 2023-02-08

EUR 0 C’est bien l’odeur bonne et réconfortante du chocolat chaud qui taquine nos narines lorsque le froid a pris ses quartiers. A travers contes et histoires, le Théâtre des Lumières vous propose un voyage gustatif pour petits et grands.

+33 5 59 80 58 80 Pôle lecture

