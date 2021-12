Rochefort Centre socioculturel Primevère Lesson Charente-Maritime, Rochefort Lecture Gesticulée, LES MOTS SUSPENDUS Centre socioculturel Primevère Lesson Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Rochefort

Lecture Gesticulée, LES MOTS SUSPENDUS Centre socioculturel Primevère Lesson, 22 janvier 2022, Rochefort. Lecture Gesticulée, LES MOTS SUSPENDUS

Centre socioculturel Primevère Lesson, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00 Construite par un groupe de personnes à partir d’extraits d’auteurs, c’est un acte d’éducation populaire fondé sur l’envie de partager des textes dans ce parallèle des actualités 2022 ! Centre socioculturel Primevère Lesson 5 avenue de la Fosse aux Mâts 17300 Rochefort Rochefort Avant-Garde Martrou Les Fourriers Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Rochefort Autres Lieu Centre socioculturel Primevère Lesson Adresse 5 avenue de la Fosse aux Mâts 17300 Rochefort Ville Rochefort lieuville Centre socioculturel Primevère Lesson Rochefort