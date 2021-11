Saint-Ouen Médiathèque de Saint-Ouen Saint-Ouen, Somme Lecture franco-portugaise Médiathèque de Saint-Ouen Saint-Ouen Catégories d’évènement: Saint-Ouen

Lecture de texte en français et en portugais. Mise en avant de la venue et de l’implantation des Portugais sur le territoire du Val de Nièvre. Lecture enregistrée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Nombre de places limité

Lecture franco-portugaise
Médiathèque de Saint-Ouen
3 place Jean Catelas 80610 Saint-Ouen
Saint-Ouen
Somme

24 janvier 2021, 14:00-17:00

