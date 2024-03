Lecture : Flaubert et Maupassant au bord de l’eau Musée Flaubert et d’histoire de la médecine Rouen, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Plongez dans l’univers aquatique d’Une partie de campagne de Guy de Maupassant et dans la Seine avec Gustave Flaubert. La compagnie Alias Victor propose une lecture à deux voix par Alain Fleury et Karine Préterre, deux sessions de 30 min à 20h et 21h.

Musée Flaubert et d’histoire de la médecine 51 rue Lecat, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 76 30 39 90 Musée à double vocation littéraire et médicale, maison d’enfance de Gustave Flaubert qui y est né le 12 décembre 1821. Collections variées qui présentent des objets uniques : lit de malades à 6 places, mannequin d’accouchement du XVIIIe siècle, perchoir à sangsues…

© Victor dans la Ville