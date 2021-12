Lecture filmée : « 1 jour, 1 histoire » – Du 18 au 24 décembre Fenouillet, 18 décembre 2021, Fenouillet.

Lecture filmée : « 1 jour, 1 histoire » – Du 18 au 24 décembre

du samedi 18 décembre au vendredi 24 décembre à Fenouillet

– _Drôles de courses pour Monsieur Ours !_ Monica Spang et Magali Le Huche. Glénat. – _Pierre et la Sorcière_, Gilles Bizouerne et Roland Garrigue. Didier Jeunesse. – _Une fin de loup_, Jérôme Camil. Alice Jeunesse. – _Le p’tit bonhomme des bois_, Pierre Delye et Martine Bourre. Didier Jeunesse. – _Barnabé n’a peur de rien_, Gilles Bizouerne et Béatrice Rodriguez. Didier Jeunesse. – _Les petits pains au nuage_, Hee-Na Baek. Didier Jeunesse. – _Joyeuse Neige !_, Martine Laffon et Chloé du Colombier, Les Éditions du Richochet. Rendez-vous du 18 au 24 décembre à 19h00 sur la chaîne [**YouTube de la Médiathèque Georges Wolinski**](https://www.youtube.com/channel/UCehEtx4Ojwt6Q4anrAWUQ4A/about)

Renseignements

Les agents de la médiathèque proposeront une lecture filmée d’un album chaque soir de la semaine en attendant Noël !

Fenouillet Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T19:00:00 2021-12-18T20:00:00;2021-12-19T19:00:00 2021-12-19T20:00:00;2021-12-20T19:00:00 2021-12-20T20:00:00;2021-12-21T19:00:00 2021-12-21T20:00:00;2021-12-22T19:00:00 2021-12-22T20:00:00;2021-12-23T19:00:00 2021-12-23T20:00:00;2021-12-24T19:00:00 2021-12-24T20:00:00