Lecture : « Femmes Résistantes »

Puy-de-Dôme Lecture d’auteures résistantes telles que Charlotte Delbo, Madeleine Riffaud, amenant à réfléchir sur le prix de la liberté et la fraternité dans la traversée du nazisme et de la collaboration. Musée de la Résistance et de la Déportation 7 place Beaulieu Chamalières

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

