LECTURE ET VOUS

LECTURE ET VOUS, 17 mars 2022, . LECTURE ET VOUS

2022-03-17 15:00:00 – 2022-03-17 17:00:00 Un livre qui vous a marqué(e) ? Vous l’avez aimé, détesté… ? Venez partager vos coups de cœur et coups de griffe en matière de lecture à la médiathèque ! Tous les genres sont les bienvenus.

Les inscriptions sont possible à partir du 15 du mois qui précède l’atelier. +33 4 67 67 36 41 Un livre qui vous a marqué(e) ? Vous l’avez aimé, détesté… ? Venez partager vos coups de cœur et coups de griffe en matière de lecture à la médiathèque ! Tous les genres sont les bienvenus.

Les inscriptions sont possible à partir du 15 du mois qui précède l’atelier. dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville