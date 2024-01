Lecture et rencontre : Soirée Isabelle Eberhardt, le genre nomade L’Ours et la Vieille Grille Paris, vendredi 26 janvier 2024.

Le vendredi 26 janvier 2024

de 19h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

L’Ours et la Vieille Grille

Café – Librairie – Lieu culturel

9 rue Larrey, 75005

Métro : Place Monge

Entrée libre.

Après la rencontre, la soirée se poursuit pour échanger au café-librairie où on peut dîner et boire un verre.

Lecture de Où l’amour alterne avec la mort, recueil de textes originaux et inédits, avec Claire Tencin, autrice et éditrice.

Lecture de Où l’amour alterne avec la mort, recueil de textes originaux et inédits, avec Claire Tencin, autrice et éditrice.

Projection de dessins d’Isabelle Eberhardt.

Lire Isabelle Eberhardt, autrice nomade en Algérie à l’aube du XXème siècle, c’est voyager avec une femme en avance sur son temps, qui a osé vivre libre, assumer sa sensualité, sa foi musulmane et ses prises de position anticolonialistes.

L’Ours et la Vieille Grille 9 rue Larrey 75005 Paris

Contact : https://0d9dcf64.sibforms.com/serve/MUIFAMJbQcZ3ks9kSzr2eyvyrAcUeIOxaYDmTW-KVJEa4-bMqgHULNkfE19h1pXcd4OqoyL67d9OZTmgBrnjbLESMLkkaTGfrpY5fVY0Exd41Vc57emHByQkQMnWOgCNmroVdJ0IKYmlwfNC1jwPjmLDI5tFNfSrsIuEpbAOk3G-SB_2ACSAVpx4slXvA6QYw0IDjtfeNaBCxMoA https://www.facebook.com/loursetlavieillegrille https://www.facebook.com/loursetlavieillegrille https://0d9dcf64.sibforms.com/serve/MUIFAMJbQcZ3ks9kSzr2eyvyrAcUeIOxaYDmTW-KVJEa4-bMqgHULNkfE19h1pXcd4OqoyL67d9OZTmgBrnjbLESMLkkaTGfrpY5fVY0Exd41Vc57emHByQkQMnWOgCNmroVdJ0IKYmlwfNC1jwPjmLDI5tFNfSrsIuEpbAOk3G-SB_2ACSAVpx4slXvA6QYw0IDjtfeNaBCxMoA

L’Ours et la Vieille Grille Où l’amour alterne avec la mort – Isabelle Eberhardt