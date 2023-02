Lecture et rencontre Place des Arcades Monflanquin OT Coeur de Bastides Monflanquin Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

2023-02-23 – 2023-02-23

Lot-et-Garonne Monflanquin Lecture et rencontre autour de “La Fille du Sacrifice” de Réhab Mehal. Racontée sous la forme d’une épopée intime, La Fille du Sacrifice est une enquête sur les origines de la croyance. La ville de Jérusalem y joue un rôle important. Au confluent de deux mondes, l’Orient et l’Occident, elle incarne ce que Réhab Mehal cherche à faire émerger dans son théâtre : des rencontres et des frictions entre les deux héritages, les deux civilisations qui constituent sa propre identité. À travers ce conte contemporain, elle invente et partage sa vision singulière du monde, dans laquelle le rapport de l’humain au divin engendre de nouvelles dialectiques, envisagées d’un point de vue résolument féminin. Durée : 1h45 Racontée sous la forme d’une épopée intime, “La Fille du Sacrifice”, de Réhab Mehal, est une enquête sur les origines de la croyance. La ville de Jérusalem y joue un rôle important.

